/FOTOGALERIE/ Podle projektantů a stavbařů by iluze kamenného mostu z roku 1905 měla být dokonalá. Až do chvíle, než připluje vysoká loď a část mostu jí elegantně ustoupí tím nejjednodušším způsobem, který vás napadne. Prostě se za 5,5 minuty zvedne o 5 metrů. Modernizace velké plavební komory Hořín u Mělníka na vltavském Vraňansko-hořínském kanálu spěje do závěrečné fáze.

Plavební komora v Hoříně na Mělnicku na přelomu listopadu a prosince 2020. | Foto: archiv Metrostav

Stavbaři Metrostavu před měsícem provizorně spustili zvedací most do základní polohy, aby jej mohli dostrojit. K již osazeným klenebním kamenům a kamennému obkladu nyní připojují římsové a chodníkové kameny včetně kamenného zábradlí. Záměrem je co nejvíce využít původní materiál. Po dostrojení by měl most vážit zhruba 400 tun, což pro představu odpovídá více než 10 plně naloženým kamionům.