Od pondělí 20. ledna bude zcela uzavřen most přes Pšovku v Chloumecké ulici, který se bude opravovat. V tuto chvíli již bylo staveniště předáno zhotoviteli, kterým je firma Mikro Litoměřice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Matej Slávik

Most bude prozatím přístupný pouze pro pěší, postupem času však ani pro ně ne. V blízkosti mostu se ale počítá s vybudováním dočasné lávky. „Jedná se o poměrně důležitou dopravní tepnu ve městě, takže to samozřejmě znamená určitý zásah. Veškeré práce by měly být dokončeny do 31. května tohoto roku, poté bude most zprovozněn,“ vysvětluje mělnický místostarosta Milan Schweigstill.