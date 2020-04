Z Nymburska, kde byl most v podobě takzvaného Langerova trámu vyroben v OK Třebestovice, putovaly jednotlivé části na Mělnicko, kde je montéři sestavili u obce Staré Ouholice. Odtud již celistvá konstrukce putovala na lodi do Vraňan, kde ji na místo usadil speciální jeřáb. „Tato akce probíhala od sedmi ráno do pozdních odpoledních hodin,“ upřesnila Štočková, že vlastně šlo o práci na celou šichtu.

K volbě tohoto způsobu podle jejích slov nevedly jen omezené prostorové podmínky, ale především ohledy na obyvatele obce – aby je dopady montáže postihly co nejméně a omezení dopravy trvalo nejkratší možnou dobu. „Tato akce si vyžádala pouze sedmihodinové omezení. Pokud bychom most naváželi standardní metodou, skládali jej na místě a následně montovali, celá akce v místě stavby by trvala několik měsíců, což by významně ovlivnilo život v obci,“ vysvětlila Iveta Štočková.

Používat nový most, jehož 64tunová ocelová konstrukce je dlouhá 24 metrů, široká 6,7 metru, a včetně oblouků vysoká 4,5 metru, bude možné od začátku léta. Jeho zprovoznění ještě musí předcházet dokončovací práce: napojení na komunikace, osazení zábradlí i značení.

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

- Hlavním důvodem stavby je zabezpečení parametrů vodní cesty umožňující plavbu rozměrnějších lodí

- Projekt umožní rozvoj plavby jako ekologické formy dopravy – a tím i obnovu původního historického významu Vraňansko – Hořínského kanálu

- Aktuálně realizovaná I. a etapa akce Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě na plavebním kanále Vraňany – Hořín se skládá mimo jiné z pěti samostatných mostních staveb:

1. Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou

2. Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou

3. Železniční most ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou

4. Silniční most na místní komunikaci – Vraňany

5. Úprava hospodářských mostů – Most Chramostek



Zdroj: Eurovia CS