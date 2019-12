Od ledna budou moci na most ve Štětí chodci – ovšem pouze na vlastní nebezpečí. Potvrdili to zástupci firmy Strabag, která provádí opravu mostu, při posledním letošním kontrolním dnu rekonstrukce.

Poslední letošní Kontrolní den k rekonstrukci mostu ve Štětí nedaleko Mělníka přinesl důležité odpovědi na otázky k zimnímu provozu stavby. | Foto: Pavel Hoznédl

Stavební firma by svoji dosavadní práci na mostě měla přerušit od pátku 20. prosince. Most by měl být v tento čas osazen zábradlím a svodidly. Hotové by měly být také schody na stranu bývalého autobusového nádraží.