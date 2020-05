Mšeno chce navýšit počet parkovacích míst

Mšeno plánuje do budoucna rozšíření parkovacích míst. „Vytipovali jsme některé další plochy, na kterých by mohla vozidla stát,“ potvrdil starosta města Martin Mach a připomněl, že v době koronavirové krize se do města hrnuli návštěvníci a jejich vozy stály, kde se dalo.

Město je přitom plné aut každý víkend. Nechávají je tam turisté, kteří míří především na výlety do přírody na Kokořínsku. Podle Macha musela v době nouzového stavu řešit některé problémy s turisty dokonce i policie. Věnovala se zejména nepřehlédnutelným případům, například zaparkování auta uprostřed křižovatky. Velký problém mělo Mšeno ve stejné době s odpadky. „Jak se občerstvení prodávalo jen z okének, byli jsme zavaleni kelímky a tácky. To se teď snad zlepší, když už jsou provozovny otevřené," poznamenal Mach. Mšeno, které je nazýváno vstupní branou do Kokořínska, zažívá dlouhodobě rozvoj cestovního ruchu. Jiří Štraub

