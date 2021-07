Staletou historii i žhavou současnost mohou v sobotu poznávat obyvatelé i návštěvníci Mšena na Mělnicku. Na dopoledne místní okrašlovací spolek chystá zvesela pojaté připomenutí osobnosti a osudů Augustina Heřmana, který se na území města narodil před čtyřmi sty lety.

Tak je to alespoň nejpravděpodobnější. Některé zdroje naznačují – avšak bez opory v historických souvislostech – že přijít na svět mohl už před rokem 1621. A možná prý i v Praze. Jisté je, že muž, v pramenech uváděný také jako Augustine Herrman, jenž hrdost na původní otčinu vyjadřoval přízviskem Bohemian, se zřejmě již v poměrně útlém věku ocitl v Nizozemí – a následně putoval do Nového světa; na americký kontinent. Tam se zapsal do historie především jako kartograf – tvůrce map. Byl ale i lecčím dalším: obchodníkem, mořeplavcem, zbohatlíkem, avšak i korzárem či bankrotářem a vězněm. Působil především v nynějším New Yorku, tehdy nazývaném New Amsterdam, a v Marylandu.