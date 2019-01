Mšeno – Provoz na trati ze Mšena do Mělníka byl zastaven v polovině loňského září. Mohl za to havarijní stav dráhy, kdy vlaku na mnoha úsecích hrozilo vykolejení.

Slavnostní otevření tratě Mšeno - Mělník. | Foto: Josef Havel

Příznivci vlakové dopravy, turisté a lidé ze Mšenska mohou jásat. Oblíbená trať, která spojuje Mělník se Mšenem, je po náročné rekonstrukci opět v provozu.

V rámci slavnostního otevření tratě se do Mšena vypravil zvláštní protokolární vlak z Kolína v čele s lokomotivou, která si pro svá okna vysloužila přezdívku Brejlovec. Ta ze sebou táhla čtyři vagony, mezi nimiž byl i jídelní vůz.



Oprava železniční tratě v délce zhruba dvacet kilometrů, která začala letos v létě, se podle mšenského starosty Martina Macha vydařila nad všechna očekávání. „Je to téměř zázrak. Před rokem jsme byli generálnímu řediteli Správy železniční dopravní cesty odevzdat petici za znovuobnovení provozu na trati, a po roce jsme se svezli takovým pěkným rychlíkem," sdílel nadšení cestujících starosta města, který už od zastavení provozu na rozbité dráze na konci loňského léta usiloval o to, aby Mšensko a Kokořínsko o vlakové spojení definitivně nepřišlo.



Při slavnostním otevření na mšenském nádraží promluvil i senátor Jiří Vosecký, který jednomu z cestujících odpovídal, zda se opravy dočká i druhá část tratě vedoucí ze Mšena do Mladé Boleslavi. „Se starosty Martinem Machem a Martinem Bauerem jsme se přimlouvali nejen za trať do Mšena, ale usilovali jsme o opravu celé trati z Mělníka až do Mladé Boleslavi. Pokud bychom to nebrali takto komplexně, tak se nám to prosadit nepodařilo," konstatoval senátor Vosecký, podle něhož by se tak měla v následujících letech dočkat opravy i druhá část tratě.



Rychlíkem se v neděli do Mšena svezl i mělnický starosta Ctirad Mikeš, který prý ještě na začátku letošního roku ani nedoufal, že se vlaky na trať vrátí už na jeho sklonku. „Často se stává, že se demontuje kolejový svršek, a pak se zjistí, že na to nejsou peníze. V tomto případě se to naštěstí nestalo. Myslím, že jde o výjimečně zdařilé dílo a doufám, že do budoucna bude ze Mšena jezdit několikrát denně vlak přímo do Prahy," připomněl starosta Mikeš.



Podle Radima Kamlera ze spolku Za bezpečnou železnici je skutečnost, že se vlaky na trať Mělník – Mšeno vrátily, vítězstvím místních samospráv a občanů, kteří dali podpisem petice jasně najevo, že o trať stojí. „Pro podobně ohrožené tratě z toho plyne, že rezignace předem není na místě," doplnil Radim Kamler.



Obnovení tratě Mšeno – Mělník, která se dočkala nových betonových pražců, kolejnic, kameniva i několika nových zastávek, stálo více než tři sta milionů korun.