Lidový přístup ke svátkům a tradicím také muzeum nadále představuje ve svém on-line cyklu.

Muzea musela ustoupit koronaviru

Návštěvníky, kteří dorazí přímo do budovy mělnického muzea, už u vstupu přivítá kolekce vánočních přání a novoročenek, které během let doputovaly do muzejní poštovní schránky. Atmosféru blížících se svátků přiblíží i muzejní kavárna provoněná svařákem. A jak by to mohlo vonět doma, naznačí inspirace pro pečení dobrot na sváteční stůl na výstavě v atriu, nazvaná Z prababiččina vánočního receptáře. Muzeum dále nabízí výstavu Václav Levý – doba, život, dílo, jež byla v malém sále prodloužena. V kavárně pak představuje fotografie z archeologických výzkumů.

Kvůli koronavirovým opatřením se však neuskuteční tradiční – a také oblíbený a hojně navštěvovaný – předvánoční řemeslný jarmark. Jako určitou náhradu však muzejníci slibují malé překvapení. Původně ohlašovaná výstava Advent v proměnách času se přesouvá na příští rok – a to i s interaktivním projektem pro školy.

K návratu příznivců zve za Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou také zástupkyně ředitele Iveta Bendíková. „Prodloužili jsme až do 2. ledna ojedinělou výstavu obrazů krajináře Josefa Holuba,“ upozornila na kolekci prací oblíbeného kralupského malíře, již kvůli obavám z koronaviru zatím mnoho návštěvníků nevidělo. „Jeho obrazy dokážou vždy navodit v návštěvnících příjemné nálady i vzpomínky na krásy naší krajiny,“ poznamenala. Připravuje se i videoprohlídka této výstavy, jíž provede ředitel Jan Racek. Kralupské muzeum však muselo koronaviru ustoupit při vánočních přípravách: neuskuteční se výstava Vánoční pohled do depozitáře, stejně jako s ní spojené rukodělné tvoření ohlašované na druhou červencovou sobotu.

S vínem pro dobrou věc

Měnit své plány musí i rodina Lobkowiczů, jež kvůli koronavirovým opatřením letos nemůže na zámku v Nelahozevsi uspořádat oblíbené adventní trhy. Jejich náhradou je akce nazvaná Lobkowiczký advent letos jinak, sdělil Deníku za organizátory Jan Pavelka. Upozornil tím na zhruba hodinový program, který lze 13. prosince od 18 hodin zhlédnout na webové stránce www.lobkowicz.cz/advent. „Diváci budou mít unikátní příležitost podívat se na zámky v Nelahozevsi a Roudnici nad Labem, na hrad Střekov a do Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě,“ slibuje Pavelka.

Přímo v Nelahozevsi bude uskupení Bohemia Voice zpívat vánoční koledy – stejně jako v Lobkowiczkém paláci. K vidění a slyšení toho ale bude mnohem víc. „Připraveny jsou osobní pozdrav rodiny Lobkowiczů, vánoční čtení pohádky, přednáška o historii zdobení vánočních stromků v podání kurátora lobkowiczkých sbírek, návštěva zámeckého vinařství v Roudnici nad Labem, kreativní dílnička pro děti na hradě Střekov, představení umělců a řemeslníků, kteří každoročně tvoří a prodávají jedinečné vánoční dárky, i mnoho dalšího,“ slibuje Pavelka. Upozornil rovněž na to, že vyhlášena bude charitativní výzva spojená s lobkowiczkým vínem. Má přinést poděkování zdravotníkům, lékařům, sestrám a pečovatelům v domovech seniorů za jejich práci.

Nabídka slev pod stromeček

Kulturymilovné lidi potěší i další organizátoři kulturních aktivit. Třeba Mělnické kulturní centrum Mekuc již vrátilo svým pobočkám klasickou otvírací dobu – pouze s omezením velikosti návštěvnických skupin. Otevření městské knihovny ohlašuje na pondělí. Na úterní 13. hodinu pak chystá exteriérovou výstavu před MKD nazvanou Mekuc nespí. Přichází také s „vánoční nabídkou pod stromeček“ v podobě nadílky zlevněného vstupného na vybrané pořady, divadelní představení i koncerty, které bude pořádat od poloviny ledna do konce dubna.

Adventní trh již v neděli

Daleko to obyvatelé Mělnicka, zejména z jižní části okresu, nemají do Roztok na Praze-západ. Tamější Středočeské muzeum chystá již na neděli 6. prosince vánoční trhy Advent DESIGN LOCK. Návštěvníkům nabídnou rozmanité výrobky od hraček přes šperky či přírodní kosmetiku až po pamlsky; nechybí samozřejmě tradiční oděvy, kabelky i bytové doplňky. Muzeum také otevřelo novou výstavu s názvem Heda: Kameni, promluv! Je připravená k 120. výročí narození sochařky a výrazné roztocké osobnosti Hedviky Zaorálkové a představuje průřez jejím celoživotním dílem – přičemž návštěvníky potěší i představení tvorby dalších sochařů.