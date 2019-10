Pátrací soutěž v ulicích Mělníka „Kapříci vodníka Šploucha“, kterou vyhlásilo mělnické muzeum k vodnické výstavě, zná své výherce.

Výherce vylosovala Petra Matoušková z mělnického cukrářství na jejíž vodnický dort se může výherce těšit. | Foto: Kristýna Frelichová

Do 29. září dorazilo do muzea 57 správných odpovědí. „Úkolem soutěžících bylo najít všech sedm kapříků v ulicích Mělníka. Kdo rybku uviděl, musel se chytit za nos a říct „brekeke“. Mimo to také zodpovědět Šplouchovy otázky o našem městě, například jaké dvě řeky se v Mělníku stékají, nebo kolik klik ve tvaru ryby má chrám sv. Petra a Pavla,“ vysvětluje Kristýna Frelichová z oddělení PR a propagace mělnického muzea.