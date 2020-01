/FOTOGALERIE/ V kavárně mělnického Regionálního muzea je od úterý 7. ledna k vidění výstava cestopisných fotografií Kristiny Černé s názvem Afrika. Pětadvacetiletá autorka během svého života stihla procestovat již více než 42 zemí světa a se svou životní zálibou rozhodně nemíní přestat.

V kavárně mělnického Regionálního muzea je od úterý 7. ledna k vidění výstava cestopisných fotografií Kristiny Černé s názvem Afrika. | Foto: Deník / Martin Vávra

Návštěvníci si mohou poutavé fotografie prohlédnout vždy v otevírací době kavárny, tedy od úterý do pátku od 9 do 17 hodin a o víkendu od 9 do 12.30 a od 13 do 17 hodin.