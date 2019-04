Na společném stánku Středočeského kraje muzeum vytvořilo koutek ve stylu secese. Největší zájem budí proutěný kočárek, jedná se o trojkolku z přelomu 19. a 20. století. „A pak že „sporťáky“ jsou novodobá záležitost. Trojkolky byly vlastně úplně první kočárky,“ komentuje obdiv návštěvníků pracovnice muzea.

Secesním vozítkem chce muzeum upoutat pozornost na svou stálou expozici Historických kočárků, jejíž součástí je i nově otevřená výstava dětských houpadel a plyšových medvědů.

Expozice představuje vývoj dětského kočárku od počátku sériové výroby, tedy od druhé poloviny 19. století, do konce šedesátých let 20. století. Jednotlivé exponáty jsou zasazeny do dobových interiérů a exteriérů.

Už vstupní prostory původního měšťanského domu patří historickým kočárkům značky Liberta, které se původně v Mělníku vyráběly. Návštěvníci projdou během prohlídky celou historií kočárků. Jedná se o originální sbírku patřící státu, která není muzeu zapůjčena a byla pro veřejnost otevřena v roce 2003.

Ve stálé expozici historických kočárků byla v roce 2016 otevřena nová místnost, kde je možné obdivovat hračky pocházející z období od třicátých do osmdesátých let minulého století, které potěší kluky i holky. Část místnosti je věnována modelu elektrifikovaného kolejiště s jezdícím historickým vláčkem, budovou nádraží, stavbami a osvětlením.

Marta Dušková