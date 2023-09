Kralupské muzeum, které má sídlo ve Vrchlického ulici, se má během následujících let zčásti přestěhovat do nových prostor v centru města . Po přestavbě bude mít zázemí v bývalém pivovaru na Palackého.

Tím se změní i struktura fungování organizace - především pro návštěvníky. Podle kralupského starosty Libora Lesáka (ODS) bude v novém sídle muzea řada interaktivních prvků souvisejících s moderními technologiemi.

„Rádi bychom viděli v čele organizace někoho s modernějším myšlením. Chceme koncepci muzea udělat tak, aby lidé nebyli pouhými pasivními diváky, ale za pomoci technologií se stali součástí expozice," upřesnil starosta rozhodnutí rady města.

Na webu města už je zveřejněno výběrové řízení na nového ředitele. Termín pro podání přihlášek je až do konce října 2023 , předpokládaný nástup do funkce je plánován k 1. lednu 2024.

Smlouva řediteli Janu Rackovi běží do konce roku 2023. Do té doby by mělo být jasné, kdo ho po téměř třiceti letech vystřídá.

Zda Racek zůstane v muzejním týmu, není zatím jasné. „Pan ředitel má výborné historické znalosti a určitě dal muzeu kus sebe, ale rozhodnutí bychom rádi nechali na novém řediteli, zda se spolu domluví na další spolupráci," upřesnil Lesák.

Jak se k celé situaci staví Jan Racek, není jasné. „Nechci se k situaci vyjadřovat," řekl Deníku.