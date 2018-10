Na Dušičky na hřbitov? V Kralupech jen těžko

Kralupy – Památka zesnulých letos připadá už na tento pátek 2. listopadu. Na hřbitovy po celé republice se budou sjíždět pozůstalí, aby uctili památku svých předků. V Kralupech budou mít ovšem někteří lidé smůlu. Pokud nevlastní auto, na hřbitov se letos nedostanou. Silnice je kvůli špatnému stavu vozovky uzavřená a objížďka měří skoro osm kilometrů.

Hřbitov leží vysoko nad městem a vede k němu z Kralup jen jedna příjezdová cesta. Ta je ovšem už několik měsíců zavřená, protože se krajnice začala sesouvat.

Podle mluvčího kralupské radnice Aleše Levého se z počátku situace kolem silnice v ulici Ke Hřbitovu nejevila nikterak dramaticky. „Ovšem až detailnější rozbor ukázal závažnost poškození. Bylo proto nezbytné vozovku uzavřít v celé její šíři a zamezit tak možnému sesuvu, který by mohl dokonce ohrozit přilehlé rodinné domky,“ vysvětluje mluvčí.

Prvotní prognózy nebyly nikterak příznivé. „Zástupci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje nás informovali o termínu dokončení oprav, které měly sahat až do jara příštího roku. Protože je však silnice v naprosto kritickém stavu, bylo městu nakonec přislíbeno, že se s opravami začne co nejdříve a vše bude dokončeno do konce tohoto roku,“ vysvětluje Levý. Jenže práce na zdejší komunikaci ještě stále nezačaly. Podle slov Aleše Levého byl v nedávné době proveden geologický průzkum a nyní dochází ke zpracovávání projektové dokumentace.

I kralupská radnice doufá, že se s opravou začne již brzy. Místostarosta Kralup Libor Lesák už v srpnu vysvětloval nastalou situaci. „Statik rozhodl o uzavření vozovky v celé její šíři. Příslušný svah se bohužel začal trhat a hrozilo jeho shrnutí do spodní rokle. O dalším vývoji budeme včas informovat,“ přislíbil Lesák.

Jedinou přístupovou cestou se tak stala silnice od Debrna. Autem je to z Kralup zajížďka jen deset minut a necelých osm kilometrů navíc. Pro některé to ovšem znamená značné komplikace. Mnozí senioři totiž byli zvyklí na hřbitov docházet pěšky nebo autobusem MHD, který sem pravidelně zajížděl. Teď už ale nejezdí. „Vůbec nemám tušení, jak se dostanu v pátek na hřbitov. Ráda bych položila květiny na hrob manželovi a taky je třeba se o hrobové místo postarat,“ stěžuje si paní Marie z Kralup. „Budu muset sehnat někoho, kdo mě tam odveze.“

Až do odvolání totiž platí pozměněný jízdní řád autobusů městské hromadné dopravy. „Linka 457 nezajíždí do zastávky „Hřbitov“ a „Barvy laky“. Linka 458 je ve směru Debrno/Holubice odkloněna přes Minice a Tursko,“ vysvětluje Levý. Město neplánuje, že by na Památku zesnulých zařídila náhradní autobusovou dopravu na hřbitov.