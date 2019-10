/INFOGRAFIKA/ Aktuální období se každoročně pojí s výlovy rybníků. Ty jsou často doprovázeny také akcemi pro veřejnost a doprovodným programem, kdy si lidé mohou z místa odnést živou rybu, případně výrobky z ryb. Na Mělnicku si však musí zájemci nechat zajít chuť.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Momentálně připravují rybáři výlov pouze v Zeměchách v Kralupech nad Vltavou, který se uskuteční v sobotu 19. října. Veřejnost se k němu ale bohužel nedostane. „Výlov samozřejmě probíhat bude, ale celý prostor zapáskujeme. Důvod je jednoduchý, nechceme zkrátka, aby se lidé dostali až k lovícím, protože by mohlo dojít k nějakému zranění. Velmi často tam chodí rodiče s dětmi a většinou to bývá hodně problematická záležitost. Jelikož se jedná o chovný rybník, tak budeme lovit kapry. Samozřejmě se tam může objevit i nějaký amur nebo lín, ale převážná většina budou kapři, jelikož v loňském roce jsme je museli dát na řeku, protože bylo málo vody. U nás to funguje tak, že v jednom roce provádíme výlov v jednom rybníku a v dalším potom ve dvou, aby ryby zmohutněly, vyrostly a zesílily,“ říká předseda místní organizace Kralupy nad Vltavou Českého rybářského svazu Lubomír Kačírek.