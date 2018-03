Na Mělnicku opět zavlají tibetské vlajky

Mělnicko /INFOGRAFIKA/ - Většina měst na Mělnicku se připojila ke kampani, která v Evropě od poloviny devadesátých let poukazuje na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Na mělnické radnici vlaje tibetská vlajka už podevatenácté.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Edwin Otta

Mělnický starosta Ctirad Mikeš nemá z vyvěšení vlajky utlačovaného Tibetu na radnici už několik let obavy, jako mají například někteří radní v jiných městech kraje. Ti mají strach, že by podpora Tibeťanů mohla ohrozit navázání kontaktů s potenciálními čínskými investory a omezila příliv čínských turistů do regionu. „Vlajku vyvěšujeme pravidelně každým rokem již mnoho let,“ potvrdila mluvčí mělnické radnice Helena Vavřinová.

V Kralupech o vyvěšení tibetské vlajky rozhodli radní už v polovině února. Podle mluvčího městského úřadu Aleše Levého se Kralupy nad Vltavou k této akci připojují každoročně už od roku 2015. „Akce probíhá vždy bez výrazných komplikací, maximálně si někteří občané žádají vysvětlením“ vysvětluje mluvčí.

V Neratovicích letos vlajka ozdobí městský úřad už poosmnácté. „Tibetská vlajka je u nás vyvěšována od vzniku této tradice. Za posledních osm let, kdy jsem na radnici, bylo vždy její vyvěšení radou města schváleno a nikdy nebylo její vyvěšení důvodem ke sporům či problémům,“ potvrzuje neratovická starostka Lenka Mrzílková s tím, že vnímá tento akt nejen jako připomínku výročí povstání proti čínské okupaci Tibetu, ale také jako symbol toho, že svobodu a lidská práva je třeba hájit neustále.

Vlajka se zářivě žlutým sluncem bude vlát také v Hoříně, ve Klích, ve Mšeně, v Obříství, v Odolena Vodě, ve Veltrusech, Velvarech nebo Všestudech.

Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel Číny.

Akce probíhá každý rok 10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.

Při povstání v roce 1959 zahynulo přes osmdesát tisíc Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. Letos se podle organizátorů ze společnosti Lungta k akci připojuje 734 radnic a 91 škol z celé republiky.