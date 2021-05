/VIDEO/ Novina je to radostná - a to hned dvojnásob. V Kralupech nad Vltavou a v Neratovicích se vylíhla čtyři mláďata kriticky ohroženého sokola stěhovavého, přičemž rodiče se o ně vzorně starají.

Rodiče se o mláďata vzorně starají. | Video: ORLEN Unipetrol

Na aktuality z komínů chemických závodů na Mělnicku, jak v kralupské rafinerii, tak v kralupské Spolaně, upozornil Pavel Kaidl z centrály společnosti ORLEN Unipetrol RPA. I když je to vysoko, nahlédnout do domácností sokolí rodiny v Kralupech může kdokoli – a to dokonce v přímém přenosu.