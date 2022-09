„V případě nouze nabízíme splátkový kalendář, ale už se stalo, že se nám peníze nevrátily a byly akorát problémy,“ dodala.

Slova o rostoucích cenách a dalších změnách potvrzují také pracovníci pohřebního ústavu v Mělníku. „V této době přibývá právě bezobřadních pohřbů, vše se zdražovalo, elektřina, plyn a lidé nemají peníze na větší smuteční rozloučení,“ uvedla jedna ze zaměstnankyň. V případě, že nebožtík nemá žádné pozůstalé, kremaci zajišťuje obec nebo město.

Finanční pomoc. Na pohřebné zřejmě budou mít nárok i rodiče nenarozených dětí

Tradiční pohřeb se odvíjí od mnoha faktorů a představ pozůstalých. Existují i levnější varianty pro lidi, kteří nemají dostatek finančních prostředků. Některé pohřební ústavy nabízejí takzvaný ekonomický pohřeb. Ten vychází okolo třiadvaceti tisíc a zajišťuje levnější smuteční rozloučení s minimálními náklady, ale zároveň důstojné rozloučen se zesnulým při smutečním obřadu s následnou kremací. „Balíček“ ekonomického pohřbu je fixní a nelze ho nijak obměňovat.

Město bude na blížícím se zastupitelstvu jednat o koupení dvou nových pecí do Technických služeb města Mělník. Na poslední tiskové konferenci to uvedl místostarosta Milan Schweigstill (Máme rádi Mělník) a zároveň avizoval, že udělá maximum pro to, aby tato služba zůstala pokud možno vždy ve správě města.

