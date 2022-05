Jaký je skutečný počet uprchlíků v Mělníku, však není podle Mikeše jasné. „Velká část cestuje do jiných měst nebo zpět na Ukrajinu,“ poznamenal.

Ubytování poskytuje město 71 uprchlíkům. Cílem radních je podle starosty přesunout je ze dvou stávajících objektů do kempu, aby pobývali na jednom místě. Stěhovat by se tam měli do konce května.

Město pořádá pro dospělé jazykové kurzy. „Pro uprchlíky jedou tři adaptační skupiny. Práci dospělým nabízíme také v technických službách, kde je už zaměstnáno šest maminek, kterým se upravil začátek pracovní doby tak, aby se stihly postarat o děti. Naším cílem není hodit je takzvaně do vody, ať plavou, ale naučit je plavat co nejrychleji,“ zdůraznil místostarosta Milan Schweigstill (Máme rádi Mělník).

Pro větší přehled o ukrajinských dětech proběhne celorepublikový zápis do škol a školek, a to 6. června. V Mělníku se uskuteční v Masarykově kulturním domě, kde se radní dozvědí přesný počet dětí a následně mohou hledat co nejefektivnější řešení. Cílem je stanovit stejné podmínky pro všechny občany města.

Lékařské péče pro uprchlíky

Děti, které jsou školou povinné, musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti. Předškoláky čeká v létě očkování. „V České republice jasně platí, že děti předškolního věku musí být oočkované, a tak pro ty, kteří neprokážou, že jsou očkovány, bude nutná revakcinace,“ připomněl Ctirad Mikeš.

Vakcinace proběhne během prázdnin, kdy každé dítě dostane dvě dávky během tří týdnů.

Pediatři na Mělnicku se snaží ukrajinské pacienty rozdělit mezi sebe tak, aby se ordinace nezahltily.

„Byli jsme domluveni s ostatními pediatry tak, že když přijde někdo akutně, tak ho ošetříme. Zaregistrováno máme pár nových pacientů,“ sdělila pro Deník mělnická dětské lékařka Helena Potužáková.

Pediatrička Jana Zerzanová z Neratovic nové pacienty z důvodu plné kapacity nepřibírá, ale pokud přijde některé z uprchlických dětí, ošetří ho bez registrace.

Podle dětské lékařky Zuzany Schnabelové z Kralup nad Vltavou registrace ukrajinských dětí probíhá individuálně podle možností každé ordinace. „Jde o výjimečnou situaci, a tak, přestože kapacita našeho registru je už delší dobu naplněna, jsme několik dětí válečných uprchlíků ve spolupráci s místní samosprávou nebo příbuznými uprchlíků, kteří tu už žijí, zaregistrovali i v naší ordinaci a poskytujeme jim běžnou zdravotní péči,“ dodala.