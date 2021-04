Zhruba padesát hektarů vinic zde už koncem 18. století založil šlechtický rod Lobkowiczů a v tradici pokračuje majitelka Bettina Lobkowicz od 90. let minulého století, kdy byl rodině majetek navrácen v restituci. Jedná se o největší vinařství na Mělnicku a roční výnos je 100 tisíc litrů vína. Kromě tuzemska, odchází místní víno i do zahraničí. Zájem projevili například také Číňané, přičemž místní vinaři dokázali distribuci a prodej udržet i v době covidové.

Jak potvrdil sklepmistr Jonáš Grepl z Vinařství Bettina Lobkovicz, díky tomu, že v posledních dvou týdnech je počasí chladnější, než je průměr, vegetace je letos opožděná. „Rostliny ještě nejsou vyvinuté, tudíž nehrozí, aby byly mrazem poškozené. Takový problém může nastat v horizontu tří týdnů a počátkem května na Tři zmrzlé, kdy zahájí rašení. U každé odrůdy je to ale trochu odlišné. Uvidíme, co bude,“ potvrdil sklepmistr.

Loňský začátek jara byl ve srovnání s letošním teplejší a co do výnosu vinné révy, se jednalo o rok nadprůměrný. Letošní jaro je podle Jonáše Grepla srovnatelné s rokem 2017. Podle vinařů to byl ale rok standardní. Jak dodal sklepmistr, kromě dosavadních deseti odrůd bílých a červených vín, kterým se u Lobkowiczů daří dlouhé roky, se letos ve vinařství rozhodli pro osázení dalších dvou hektarů půdy v lokalitě Štěpánka odrůdou Rulandské bílé.

I když rostlinky ještě neraší, na vinici je práce stále. Aktuálně pracují v terénu dva týmy kmenových zaměstnanců a brigádníků. „Jeden tým vyvazuje tažně, čili loňské výhony, k drátěnce. Druhá parta se věnuje péči o půdu. Tou je skupina traktoristů, kteří provádí kultivací příkmenných pásů a mulčování řádků,“ doplnil sklepmistr. Tyto práce zastane celkem osm lidí.

Lidská práce je zde proto neodmyslitelná, stejně jako boj se škůdci, a pak už skutečně nejvíce záleží, stejně jako jinde v zemědělství, na rozmarech počasí.