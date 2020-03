Zajímavou „službu“ pro občany zavedl mělnický městský úřad. V současné situaci, kdy lidé musejí chodit do práce a sehnat hlídání dětí je prakticky nemožné, si lidé pomohli sami.

Mělnická radnice. | Foto: Ilustrační foto: Archiv Deníku

Na mělnickém městském úřadu totiž funguje neoficiální sdílené hlídání dětí. Uvedla to Barbora Walterová, vedoucí kanceláře vedení úřadu. Zároveň ale podotýká, že ji neorganizuje ani úřad, ani jednotlivé odbory. „Jde o ryze soukromou aktivitu matek-úřednic, které nemají pro děti do 10 let hlídání,“ vysvětlila Barbora Walterová.