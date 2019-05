Kromě mělnických občanů bylo přítomno i mnoho zástupců okolních obcí. Také hlavní město mělo své zastoupení.

„Nelíbí se mi, že v čele vlády stojí trestně stíhaný člověk. Vím, že nezvrátím výsledek voleb, ale myslím si, že každá demokratická strana by se takového svého člena zbavila,“ říká paní Košťálová z Prahy.

Na pódiu vystoupila i mělnická rodačka – herečka Jitka Čvančarová. " Moje odpovědnost je ta, že nebudu stát při zdi a nezradím svoji vlast, protože zrada bolí víc, než smrt. Bojím se, že to bude trvat ještě dlouho a budeme tu stát ještě několikrát, ale jde o to nepolevit i když je to těžké."

K občanům promluvil také bývalý mělnický disident a později diplomat Heřman Chromý, advokát Alexander Klimeš a nechyběl ani hudební doprovod místních písničkářů. Na závěr zazněla česká hymna.