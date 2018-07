Na neratovickém koupališti se po mnoha letech opět vyřádí i plavci

Neratovice /VIZUALIZACE/ - Více než tři desetiletí chátral v prostoru letního koupaliště padesátimetrový plavecký bazén, který byl postaven na konci šedesátých let minulého století. V příštím roce by však měl být znovu uveden do provozu, byť s nemalými úpravami. Neratovičtí zastupitelé na svém posledním zasedání před prázdninovou pauzou schválili uvolnění zhruba čtyřiceti milionů korun na jeho obnovu.

V areálu neratovického koupaliště je návštěvníkům nyní k dispozici pětadvacetimetrový neplavecký bazén se skluzavkou, dětské brouzdaliště doplněné o dvě klouzačky, vodní hřib a stříkající žábu a relaxační bazén s chrliči a vodním hřibem. Ti, které voda omrzí, si navíc mohou zahrát minigolf. Nechybí samozřejmě ani restaurace, šatny a sociální zařízení. Rekreační plavci však měli dlouhá léta smůlu. Původní plavecký bazén totiž vinou nestabilního pískového podloží prasknul a z technických důvodů byl uzavřen. A od té doby chátral. Až po více než třiceti letech se současné vedení města rozhodlo investovat nemalé finanční prostředky do jeho obnovy a splnit tak přání mnoha milovníků plavání z Neratovic a okolí. Starostka města Lenka Mrzílková uvedla, že nový plavecký bazén má zvýšit atraktivitu a tím i návštěvnost letního koupaliště a rozšířit tak nabídku pro trávení volného času místních obyvatel. „Návrh počítá s původní vanou, do které by byl usazen nový nerezový bazén se třemi plaveckými drahami, dojezdem pro skluzavky, vodními zábavnými a relaxačními prvky a s bezbariérovým přístupem. Z bývalé divácké tribuny vznikne odpočinková terasa s novým stanovištěm plavčíka, v zadní části pak bude široká skluzavka,“ popsala. Součástí chystané modernizace je také vybudování nové technologie filtrace s čerpadly, nezávislé na ostatním provozu. ČTĚTE TAKÉ: Akademii oživily akvabely nebo stínové divadlo Na místě stávajícího padesátimetrového závodního bazénu má vzniknout bazén rozdělený do dvou částí. V té plavecké budou tři pětadvacetimetrové dráhy se startovními bloky, které budou od navazující rekreační části oddělené nerezovou stěnou a dělícím lanem. Ve zbylé části bazénu pak na návštěvníky čeká trojitá skluzavka, vodní stěna, lanový most, houpací záliv, šplhací síť s basketbalovým košem, vodní hřib, chrliče, vodní dělo a masážní trysky, lavice i lehátka. Přístup do této části bazénu navíc bude díky speciálně upraveným schodům bezbariérový, aby si v něm mohli zařádit i milovníci vody se zhoršenou pohyblivostí. Aby mohl být bazén v provozu už příští léto, je nutné začít s přípravou stavebních prací co nejdříve. „Vzhledem k tomu, že letos nebudou realizované některé stavební akce, na které máme v rozpočtu připravené finance, můžeme využít finanční rezervu pro tuto investici, která je veřejností velmi pozitivně přijímána,“ vysvětlila Lenka Mrzílková a dodala, že odhady mluví o částce čtyřiceti milionů korun. „Skutečnou cenu však budeme znát až na základě veřejné zakázky na zhotovitele,“ upozornila s tím, že pokud se městu podaří zajistit firmu, která stavbu zrealizuje, budou práce zahájeny po ukončení letošní plavecké sezony, aby už v té příští mohl být bazén uveden do provozu. ČTĚTE TAKÉ: V mělnické elektrárně se vylíhla čtveřice sokolíků Pokud jde o vstupné do areálu letního koupaliště, které je v tuto chvíli sedmdesát korun pro dospělého na celý den, není zatím jasné, jak moc bude jeho výše ovlivněna vzhledem ke změnám, které se chystají. „V současné době koupaliště provozuje soukromý nájemce. Zvažujeme ale provozování organizací zřizovanou městem, konkrétně by šlo o Plavecký bazén, s.r.o., jenž už provozuje krytý bazén. Výše vstupného jsme ale prozatím neřešili,“ vysvětlila neratovická starostka. Obnovu plaveckého bazénu Neratovičtí vítají. Na sociálních sítích se po zveřejnění záměru města objevilo mnoho pozitivně laděných a pochvalných vzkazů. „První vedení města, které to dokázalo. Klobouk dolů a děkujeme!“ potěšilo například zprovoznění plaveckých drah Libuši Procházkovou, která v Neratovicích vede chráněnou cukrárnu Pojďte dál. Součástí stejnojmenné neziskové organizace, zabývající se především zaměstnáváním lidí s mentálním a kombinovaným postižením, je totiž také úspěšný sportovní klub, jehož členové v zimě závodí na lyžích a v létě porovnávají své dovednosti a schopnosti právě v bazénu. V obou sportovních odvětvích přitom patří mezi nejlepší v Česku. ČTĚTE TAKÉ: Studenti zmizí, školy se chystají na rozsáhlé rekonstrukce Barbora Tesnerová

