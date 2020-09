Mezi zaměstnanci neratovického městského úřadu se vyskytl covid-19. Budova v Kojetické ulici proto omezuje svůj provoz. „Jsou zavřená dvě patra, a to odbor kanceláře tajemníka a odbor správy majetku. Na každém z nich byl v minulém týden jeden pozitivní případ,“ potvrdila neratovická místostarostka Lenka Mrzílková a připomněla, že podatelna i ostatní agendy fungují.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Až do odvolání mohou lidé v rámci pozměněného provozu navštívit živnostenský úřad nebo si na odboru správní činnosti vyřídit občanské průkazy, cestovní doklady a registr vozidel každé pondělí a středu od 8 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17 hodin, což platí i pro ostatní pracoviště odboru správní činnosti. V úterý a čtvrtek pak mohou zájemci přijít jen po předchozím objednání, a to od 9 do 13 hodin. Ostatní pracoviště odboru správní činnosti i živnostenský úřad jsou v pátek uzavřeny.