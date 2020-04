ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Podle vládního plánu by se měla kadeřnictví v Česku znovu otevřít nejdříve koncem května. Je však nejasné, za jakých podmínek.

V Salónu Isis na Mělníku museli také ze dne na den zavřít. Volný čas se tak rozhodli využít k vylepšení své provozovny. „Zrovna jsme domalovali a děláme generální úklid. Snažíme se, aby zákazníci přišli do nového. Kdy bude zase příležitost zavřít na tak dlouho salon,“ vypráví s úsměvem kadeřnice a majitelka salonu Lenka Čurdová. „Všechno zlé je k něčemu dobré. Telefony zvoní neustále, zákazníci se mohou už nyní objednávat, ale bude asi problém vyjít všem vstříc,“ dodává Lenka Čurdová.

Adéle Hejdukové, kadeřnici a majitelce Salonu Flumen v Kralupech nad Vltavou, způsobila vládní opatření nemalé komplikace. Jednak musela zavřít kadeřnictví a pak ještě zrušit plánovanou svatbu. Peníze, které za svatbu ušetřila, se jí nyní hodí. Navíc si tím vytvořila finanční rezervu, která ji v této době přijde vhod. Na to, až znovu otevřou své kadeřnictví, se s kolegyněmi už těší a plánují, co bude dál.

„Je to šílené. Od té doby, co v televizi uveřejnili uvolňování opatření, telefon zvoní a objednávám lidi. Do konce června mám už v podstatě plno. Samozřejmě ještě nevíme, za jakých podmínek budeme moci otevřít, tak si zatím připravujeme svůj plán. Máme nachystané roušky pro nás i pro zákazníky. Nakoupily jsme dezinfekční gely na ruce, dezinfekce na podlahy. Dokonce jsme pořídily i bezkontaktní teploměr. Na otevření se zatím připravujeme po svém. Žádné paravány na oddělení křesel zatím neplánujeme. Máme poměrně velké kadeřnictví, celkem pět míst. S prostorem problém asi nebude, když obsadíme dvě křesla, budou od sebe zákazníci dostatečně daleko. Předběžně plánujeme pracovat ve dvou a budeme se střídat. No uvidíme, co si na nás vymyslí a za jakých podmínek budeme moci otevřít. V každém případě to pro nás bude dobrodružný a zajímavý začátek léta,“ dodává Hejduková.

V domácnostech nestříhají

Kadeřníci a kadeřnice jsou na rozdíl od některých profesí v určité výhodě. V době, kdy je jejich provozovna zavřená, mají možnost stříhat klienty individuálně, tedy mimo provozovnu. Zákon ani opatření to nezakazuje.

„Když nám někdo volá a řeší s námi tuto problematiku, vysvětlíme mu, že to není vysloveně zakázáno, ale že by měl zvážit rizika nákazy, navíc je to v kolizi s obecným doporučením, že by se lidé neměli shromažďovat a navštěvovat,“ objasňuje problematiku Šárka Hatašová z Oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Mělník.

Nikdo z oslovených tuto možnost nevyužil a shodují se na tom, že stříhají maximálně rodinné příslušníky.

Jiří Černohorský ze Salonu Viktorie v Neratovicích stříhá svoji rodinu na zahradě. Uzavření kadeřnictví pojal jako tři měsíce prázdnin a nevidí situaci nijak dramaticky. „Mám prázdniny, práce byla a zase bude. Nové objednávky neberu, protože mám objednávky ještě z března na květen a červen a ty jsem musel posunout. Volný čas jsme využili k vyklízení salonu, chystáme se malovat, zákazníci jistě ocení, když se vrátí a uvidí něco nového,“ dodává Černohorský.