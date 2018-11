Na přejezd v Kokořínské nesmí ani pěší! Přesto tam přebíhají

Mělník – Od poloviny října je kompletně uzavřen železniční přejezd v Kokořínské ulici pro veškerou dopravu i pro chodce. Ti toto nařízení ovšem nerespektují a mnohdy hazardují se svým životem. Po kolejích totiž stále projíždějí rychlíky, a i když mají nařízeno zpomalit, strojvedoucí by neměl šanci soupravu zastavit, kdyby na kolejích spatřil člověka. Je jen otázkou času, kdy se stane nějaká tragédie.

Na přejezdu není v tuto chvíli žádná signalizace, aby umožnila bezpečný přechod přes trať. Dělníci totiž budou odstraňovat jednu z kolejí, aby mohla být rozšířena křižovatka ulic Kokořínská a Nádražní. Přejezd je tedy ve statusu stavby a nikdo tam nemá co pohledávat.

Obchodná trasa vede přes přejezd ve Lhotecké ulici směrem na Skuhrov, což je poměrně dlouhá zacházka pro lidi bydlící na mělnických Blatech. Z jedné strany přejezdu na druhou je to po obchodné trase přesně 950 metrů a zhruba dvanáct minut svižné chůze. Proto je pro všechny snadnější proběhnout zákaz za pár vteřin.

Podle slov mělnického místostarosty Milana Schweigstilla přesně z těchto důvodů jezdí autobusová linka 474 zdarma, aby se lidé dostali na Blata a do centra města. „Chápu, že autobus jede jednou za hodinu a ještě to složitě objíždí, je to časově náročné. Ale je to rozhodně lepší než riskovat život na nechráněném přejezdu,“ uvedl místostarosta.

Během dopolední půl hodiny ve všední den proběhlo přes čtyři koleje deset lidí. Ti se často hájili tím, že nevědí nic o tom, že by přejezd byl pro chodce uzavřen. „Šraňky jsou nahoře, tak můžeme přejít,“ bránil se mladý pár, který přecházel sotva pár vteřin před projetím rychlíku. Jenže tak to není. Nesvítí dopravní signalizace, která je úplně vypnutá a před vstupem na přejezd je zábrana s cedulí Pozor stavba a Zákaz vstupu. Zábrana ale stojí na silnici a sahá jen k chodníku a tak se lidé milně domnívají, že mohou pokračovat dál v chůzi.

Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové jde o stavbu a tak se na místo nevztahuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, ale zákon o stavbě. „Víme o problému a v rámci běžného výkonu služby se tomu věnujeme. Když policisté někoho na přejezdu uvidí, upozorní ho, že tam nesmí,“ vysvětluje mluvčí s tím, že stavba musí být zajištěna tak, aby tam lidé nemohli vstoupit.

„Když bude zábrana přes celou silnici i chodník, aby se tam fakt nedalo projít, lidi budou stejně přebíhat tady o kousek dál přes koleje,“ tvrdí jedna z obyvatelek Blat, která bydlí jen pár metrů od zavřeného přejezdu.

Případné přestupky, které policie na místě zjistí, potom musí předat Drážnímu úřadu, protože se jedná o fyzický pohyb osob v kolejišti.

Podle mluvčího Drážního úřadu Martina Nováka by musel přechod být řádně zabezpečen proti případnému střetu vlaku s osobami., aby bylo povoleno ho přecházet. „Jakýkoliv pohyb osob po dráze v místech, která jsou veřejnosti vyloučena, je zakázaný. Pohybuje-li se tam přesto osoba, vystavuje se podle drážního zákona přestupku, za který může být udělena pokuta až do výše 10 tisíc korun. Přestupky k řešení nám jsou předávány policií,“ potvrzuje Novák s tím, že vlaky zde jezdí se sníženou rychlostí. „Vyplývá to mimo jiné i z předpisů a provozních pokynů provozovatele dráhy. Přesto nabádáme chodce, aby neriskovali a neohrožovali sebe, ani druhé,“ dodává mluvčí úřadu.