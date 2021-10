Na regulérnost voleb dohlédla na Mělnicku i kontrola z ústředí

Volební účast je docela vysoká, a to nejen v Kralupech nad Vltavou, ale i v okolí města. To k zájmu o volby do Poslanecké sněmovny řekla Deníku půl hodiny před sobotním polednem vedoucí správního oboru kralupské radnice Dagmar Volfová. „Objížděli jsme volební místnosti v celém obvodu obce s rozšířenou působností – a všichni měli kolem 50 procent nebo přes 50,“ konstatovala.

Velební okrsek v muzeu v Kralupech nad Vltavou | Foto: Deník/Michal Bílek

Její kontrola, již označila slovy „od vesnice k vesnici", neodhalila ve volebních místnostech žádný problém. Vše prý bylo v pořádku. Nešlo ostatně o jedinou kontrolu, s níž se okrskové volební komise setkaly. „Úžicích nám říkali, že je navštívili i kontroloři z ústředí; prokázali se průkazy, a tak jim ukázali vše, co chtěli vidět," poznamenala Volfová. Místostarosta Kralup Libor Lesák (ODS) Deníku řekl, že už v pátek kolem sedmé večer zaznamenal ve všech volebních místnostech ve městě účast přes 35 procent – a potěšilo ho, jak toto číslo vzrostlo. „Je dobré, že lidé chodí; myslím, že reagovali na výzvy – a mohlo by dojít k nějakým změnám," konstatoval. Průběh voleb ve městě označil Lesák za klidný. „Nemám zprávy, že by se ve volebních místnostech odehrálo nějaké extempore," řekl Deníku.