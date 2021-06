Nález byl oznámen na linku 158 před půl devátou dopoledne. „Na místo okamžitě vyrazila policejní hlídka. Přivolaný pyrotechnik uvedl, že se jedná o dělostřelecký granát pravděpodobně z 2. světové války. Zajistil ho a odvezl k likvidaci," uvedla policejní mluvčí Markéta Johnová.

Ke zranění osob ani škodám na majetku nedošlo.

Co radí policie v případě nálezu munice:



Jak postupovat v případě nálezu munice?

Je vhodné dodržet určitý postup, aby se minimalizovalo nebezpečí, protože i několik desítek let staré náboje, granáty a střely mohou při neopatrné manipulaci explodovat.



Jak se správně zachovat?

Doporučujeme při nálezu věci, která tvarem a vzhledem odpovídá munici, s ní nikterak nemanipulovat. V blízkosti místa nálezu je vhodné umístit viditelné označení a ustoupit do vzdálenosti několika desítek až stovek metrů. Teprve poté zavolejte linku 158. Policistům sdělte své jméno a příjmení, co jste našli a co nejpřesněji lokalizujte místo, kde se nacházíte. Zůstaňte na místě do příjezdu policistů a k označenému místu nikoho nepouštějte.



Zdroj: PČR