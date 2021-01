Na úpravě plavební komory Hořín se pracuje i v zimě

/FOTOGALERIE/ Ani v zimním období se práce na plavební komoře Hořín nezastavily - kameníci vracejí kameny na své původní místo a obloukový most i schodiště na ohlaví získávají svou definitivní podobu. Pracují tu i elektrikáři, aby bylo vše hotové do konce března. Letos v dubnu už by tu měly proplout první lodě.

Práce na plavební komoře v Hoříně. | Foto: Ředitelství vodních cest ČR

Účelem projektu, který je spolufinancován pěnězi z Evropské unie, je úprava ohlaví velké plavební komory na parametry vodní cesty třídy Va, která umožní lepší a bezpečnější využití vodní cesty. OBRAZEM: Práce na mostech přes plavební kanál Vraňany-Hořín jdou do finále Přečíst článek › Hlavní změnou bude zvýšení podjezdné výšky v profilu dolního ohlaví, které je zároveň mostem, na minimální výšku sedm metrů. A to proto, aby tu mohly proplouvat i lodě s nadměrnými náklady.





