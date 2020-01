Figuríny byly původně vyráběny za účelem posmrtné rekonstrukce znetvořených obličejů před pohřebním obřadem. Původně pocházejí z muzea v Petrohradě, které však před několika lety vyhořelo. Tato výstava je na světě jednou z posledních svého druhu.

Exponáty byly vytvořeny na základě historických pramenů. Při samotné výrobě se pak používaly pravé lidské vlasy a lékařské oční implantáty.

Návštěvníci se během výstavy seznámí s poutavými osudy lidí, jejichž vzhled byl společností považován za hříčku přírody. Tito lidé v sobě však nalezli odhodlání vzepřít se osudu a svoji podobu se snažili předvést ostatním jako dar. Proto také často pracovali v cirkusech a panoptikách, kde se naučili obdivuhodným kouskům.

Výstava bude otevřena do neděle 26. ledna, a to denně od 10 do 18 hodin.