Bioodpad tvoří velkou část směsného odpadu sídlištních domácností. V mnoha případech se ale nehospodárně dostává na skládky či do spaloven. Řešením je jeho třídění. Následně může být kompostován a použit jako hnojivo do polí, zahrad či městské zeleně.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Novotná Anna

Obyvatelé Neratovic, kteří mají zájem bioodpad třídit, mohou nyní využít uzamykatelnou hnědou nádobu. Od té ale budou mít klíč jen ti, co se zapíší na arch papíru vyvěšeného na nástěnce u vchodu či na jiném místě obvyklém pro sdělování informací obyvatelům daného bytového domu. „Stačí, aby kdokoli napsal na papír nadpis typu ,Mám zájem o třídění bioodpadu´ a přidal své číslo vchodu a bytu. Další zájemci by pak měli mít alespoň dva týdny šanci, aby se mohli také zapsat,“ uvedla neratovická zastupitelka Alena Prošková s tím, že po dvou či třech týdnech by sousedé měli požádat vedení své samosprávy, aby zažádalo referenta neratovické pobočky společnosti FCC o pronájem a umístění hnědé nádoby.