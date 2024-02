Cesta na nástupiště jako výstup na Sněžku. Kralupské nádraží je plné bariér

/FOTO, VIDEO/ Centrum Kralup nad Vltavou prochází v posledních letech výraznými změnami k lepšímu. V jeho blízkosti se ale nachází i nádražní budova, která svým vzhledem nezapadá do dnešní doby. A nejen vzhledem. Ve stanici Českých drah chybí například výtah, bezbariérový přístup je přitom pouze na jedno z pěti nástupišť. S vozíkem nebo s kočárkem je to náročné. A ještě pěkných pár let bude.

Nádraží v Kralupech nad Vltavou a cesta k vlaku plná překážek | Video: Alena Hedvíková