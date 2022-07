OBRAZEM: Nadšenci uklízeli ve Veltrusech, pak se převlékli do kostýmů

Alena Hedvíková Reportérka

Převleky a netradiční hry doprovázely mladé nadšence do historických míst v zámeckém parku ve Veltrusech. Hnutí Brontosaurus – Fénix zde prvně uspořádal tábor pro lidi od 15 do 35 let, kteří především v dopoledních hodinách uklízeli areál barokního zámku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nadšenci při pomoci na zámku Veltrusy. | Foto: Se souhlasem Hnutí Brontosaurus - Fénix