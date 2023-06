Kdy přišla ta myšlenka jezdit na nuda pláž? Je to asi dvacet let. Tehdy jsem jezdila na Lhotu mezi textiláky, jak lidem v plavkách přezdíváme, a vadily mi mokré plavky, tak jsem si začala sundavat podprsenku. Nezapomenu na tehdejší pohledy z okolí. Ležely jsme s mamkou na pláži a já jí navrhla: co kdybychom zkusily jít mezi nudisty? A tak jsme se dostaly za plot, kde na mě zapůsobila rodinná atmosféra mezi lidmi.

Jak se cítíte, když se opalujete nahá?

Jedním slovem: svoboda. Cítím se, jako když zahodím všechny své starosti a jsem svobodná. Proč se má člověk stydět za svou přirozenou. Společnost nám sice udává směry, ale nemusíme se řídit někým jiným. Měli bychom vnímat sami sebe a podle toho jednat. Navíc je výhodou, že nemáte bílá místa na těle.

Jak podle vašich zkušeností lidé nudisty berou?

Jako exhibicionisty. Přitom se někdy zastavte a podívejte se, jak se lidé v plavkách hodnotí mezi sebou. U nás nic takového nemáme. Není tam co tajit.

Jezdí na nuda pláž na Lhotu stále stejní lidé?

Potkáváme se s lidmi, co tam jezdí déle než já. Už jsme se s některými i skamarádili a jezdíme na kola a různé výlety. Objevují se mezi námi i známé osobnosti nebo vysoce postavení úředníci, ale nikoho z nás by nenapadlo je třeba vyfotit.

Bývá nudistická pláž v sezoně přeplněná?

Nudistická pláž je v hlavní sezoně naplněná tak, že to až není příjemné. Také na normální pláži loni někteří textiláci leželi až u záchodů. Teď nudistickou pláž rozšířili, ale posunuli, a tak jsme přišli o nejhezčí kus pláže na Lhotě. V rozšířené části je stín a nestojí tam záchody. Máme pocit, že tam nemají nudisty rádi.

Jak byste si představovali změnu k lepšímu?

Jako smíšenou pláž. Je hodně párů, kdy muži nevadí nahota a žena se stydí sundat si plavky nebo ze zdravotních důvodů nemůže. Teď se i stalo, že jeden ležel na nuda pláži nahý a druhý na něho mluvil přes plot, protože se prostě styděl svléknout celý. Povídali si přes rákosový plot. Situace vás donutí zamyslet se.

Co říkáte na povolení Berlína, že ženy tam smí na koupaliště bez horního dílu plavek?

Já myslím, že je to super. Osobně bych povolení uvítala, ale česká společnost na takový krok není připravena. Lidé se stydí projevit se nebo nedejbože vybočit z řady. To je typická česká povaha.

Takže si myslíte, že by podobný zákon v Česku nefungoval?

Asi by se vyrojilo hodně úchylů. Když musíte za plot, raději nejdete. Možná by svobodnější rozhodování pomohlo a lidé by se tolik nebáli.

Řešili jste někdy něco nepříjemného až nebezpečného?

Loni jsme řešili incident s cizinci, kteří nám vyhrožovali, tehdy museli zasáhnout chlapi, co leželi poblíž, a muže usměrnit. To poznáte, že vás někdo okukuje. Pocit to není příjemný, ale nikdy nás fyzicky nikdo nenapadl.

Existují u vás nějaká pravidla? Co třeba když tedy žena nemůže nebo nechce svléknout spodek plavek, protože má své dny?

To se na nudapláži respektuje. Všichni chápou, že ženy mohou trpět například na záněty. Určitě jim nikdo nepřikazuje, že se musejí svléknout, nebo odejít.