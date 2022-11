Úspory nákladů na dopravu jsou podle něho nezbytné. „Středočeský kraj se skutečně potýká s finančními problémy ještě z dob covidu a teď přišla inflace, takže hledáme provozní úspory a řešení, která zajistí veřejnou dopravu, ale nějakým efektivnějším způsobem,“ poznamenal s tím, že IDSK hledá řešení, které by zlevnilo dopravu v regionu jak z hlediska železniční, tak autobusové dopravy. „Změny bychom pak projednali se zástupci obcí a uskutečnily by se v červnu příštího roku,“ dodal Winter.

Příčinou aktuálních změn na trati Mělník-Mšeno-Mladá Boleslav je podle něho i nízká vytíženost v zimním období. Uznává, že omezení může být pro některé obyvatele obcí na trase komplikací, je ale přesvědčen, že pro jiné se stane naopak výhodou, neboť autobusy zastavují přímo v centrech obcí.

V úseku Mělník-Mšeno bude od soboty 5. listopadu v provozu linka 696, v úseku Mšeno-Katusice linka 728 a v úseku Katusice-Mladá Boleslav linka 712. V neděli večer pak pojede spoj linky 728 do Katusic, kde je však možno pro směr na Mladou Boleslav přestoupit na linku 731.

K omezením spojů došlo už v minulém roce. Zástupci obcí a měst ležících v blízkosti 130 let staré jednokolejky to chtěli zvrátit, spojili se a jednali v letošním roce s vedením kraje. Nyní to trochu komplikují nedávné komunální volby, kdy se na radnice dostali noví lidé a se situací se seznamují.

Nový mělnický radní pro dopravu Jindřich Špergl (TOP 09) je připraven situaci řešit. „ Máme v plánu sejít se i se zástupci ostatních obcí a zjistit od kraje přesné informace a možnosti, jak trasu zachránit,“ uvedl Špergl pro Deník.

Za poloprázdnými vlaky mohou být podle některých názorů i špatně načasované spoje, které by v případě úpravy mohly přispět k návratu pasažérů.