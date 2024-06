Jeden radar bude umístěn u autobusového nádraží hned za semaforem a druhý u Family centra v blízkosti Tesca. V obou místech budou i značení, která řidiče předem na zařízení upozorní.

Zásobování v obchodní zóně to neomezí. „Pokud bude mít řidič povolení k zásobování, zadáme jeho SPZ do systému a projede bez penalizace. Ke Kauflandu se nákladní vozidla dostanou, avšak pokud budou pokračovat dále bez povolení, hrozí jim pokuta. Do supermarketu Tesco se dostanou zase z druhé strany od Evy," vysvětlil radní pro dopravu Jindřich Špergl.

Ačkoli bude za nerespektování zákazu vybírána pokuta, není cílem Mělníka na systému vydělávat. „Naopak budeme rádi, když pokut bude ubývat," poznamenal Špergl.