Petra Špitálská dnes 06:06

/FOTO, VIDEO/ Z Kralup nad Vltavou a okolí se za nákupy jezdí hlavně do Prahy, nejblíž to mají lidé do Letňan. Nebude to ale trvat dlouho a velké nákupní centrum s desítkami obchodů s rozmanitým sortimentem i fast foodem, který široko daleko zatím není, budou mít za humny. Na pole u Kozmína dorazily první stavební stroje před čtvrt rokem. Kdy začneme v novém retail parku utrácet?