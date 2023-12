Třiadvacet let po Praze se má dočkat mekáče i Mělník. A do města se vrátí Albert

Za Mělníkem ve směru na Českou Lípu má během příštích dvou let vyrůst nová nákupní zóna. Na dvaceti tisících metrech čtverečních by měli zákazníci nalézt hypermarket a rychlé občerstvení. Stavba by mohla začít příští léto.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Michal Bílek

Investorem stavby nové nákupní zóny je společnost PORTIN invest. „Připravujeme projektovou dokumentaci a začínáme jednat s městem o podmínkách výstavby. Rádi bychom začali stavět v polovině příštího roku," potvrdil jednatel společnosti Jindřich Kukačka. Nákupní zóna se bude nacházet přímo u kruhového objezdu ve směru na Liběchov a ulice Na Průhoně vedoucí na Chloumek. Zákazníci by tam měli nalézt dva řetězce. Česko zpívalo koledy s Deníkem. Lidé se sešli třeba v Mělníku Do města se vrátí hypermarket Albert, který má zabírat plochu pět tisíc metrů čtverečních. V menších prostorách v centru města na náměstí Karla IV. už Albert kdysi býval, v místech, kde má dnes zázemí drogerie Rossmann. Zavřen byl v létě před čtrnácti lety. Další novinkou, která Mělník s nákupní zónou čeká, je restaurace McDonald's. Projekt počítá také s velkým parkovištěm. Rozložení nového nákupního centra na okraji Mělníka.Zdroj: se souhlasem Jindřicha Kukačky Celý proces začal před půl rokem. Pozemky, kde se bude nacházet nová nákupní zóna, dříve patřily soukromému majiteli. „Všude ve světě jsou velká nákupní centra stavěna na okraji města. Díky rychlé dopravní dostupnosti se na tomto území nabízí i vybudování kvalitního rychlého občerstvení. Za mne je tedy myšlenka investorů v pořádku," řekl Deníku bývalý majitel plochy Roman Roubíček. Kapela Wohnout zahrála v Kralupech nad Vltavou. Přivezla unplugged koncert Část pozemku dříve patřila městu, která záměr rovněž podpořilo. „Prodali jsme současnému majiteli kus půdy, šlo pouze o malou část, ale šli jsme výstavbě naproti," uvedl stručně mělnický starosta Tomáš Martinec (ODS). V územním plánu je plocha zanesena jako zastavitelné území pro podnikání. Pokud vše půjde podle plánů investora, mohly by se brány hypermarketu i restaurace otevřít v roce 2025.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu