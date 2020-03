Vypadá to, že by dobrovolní hasiči mohli pomáhat lidem, které koronavirus z nějakého důvodu uvěznil doma. Ať už půjde o starší a nemohoucí lidi, kteří nemají jak dojít na nákup a doma již nemají žádné zásoby; případně předat nákup lidem v karanténě.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

V Praze již takový model, kdy dobrovolní hasiči stejným způsobem pomáhají, funguje. Co se týká Mělnicka, zatím hasiči čekají na to, zda se nějaký takový zájem objeví. V takovém případě jsou připraveni pomoci. Uvedl to František Dvořák, který působí jako vedoucí Okresního sdružení hasičů Mělník.