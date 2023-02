Náměstí Karla IV. čeká, až se zbaví chyb z časů, kdy neslo název Rudé armády

/RETRO FOTOGALERIE/ Trnem v oku jsou Mělničanům tři stavby v historickém centru města, které se zatím nezbavilo pozůstatků příšerné socialistické architektury. Vedle Ameriky jsou to také obě části Domu služeb. Jak vypadalo náměstí Karla IV. v době, kdy bylo náměstím Rudé armády? A byla to opravdu taková řež, když tam v roce 1981 vyrazily do nové samoobsluhy davy na lov nedostatkového zboží?

Rostoucí obchodní dům na místě hotelu Modrá hvězda - pohled ze střechy domu obuvi v roce 1977. | Foto: archiv SOkA Mělník z pozůstalosti Josefa Prchlíka