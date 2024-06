Na změnu čekají návštěvníci mělnického centra už několik desítek let. Dva obchodní domy a budova takzvané Ameriky , postavené v době socialismu, jsou podle většiny názorů ohavné a do historické části města se nehodí.

Záměr, jehož celkové náklady by se blížily ke dvěma miliardám, zahrnuje demolice staveb z konce 20. století s plochou střechou, především Všeobecného vzdělávacího střediska na severu, tedy Ameriky, i Domu služeb a Obchodního středisko na východní straně náměstí.

Ze středu náměstí by zmizelo parkoviště, které zabírá většinu plochy. „Místo aut by mohlo vzniknout veřejné prostranství. Stání pro automobily by vyřešil parkovací dům, který je také do projektu zakomponován," podotkl starosta.

Studie řeší i nové sídlo knihovny. Knihovna, která se nyní nachází ve společném objektu například s květinářstvím nebo půjčovnou společenských oděvů, by měla stát samostatně.

Daniel Šritr z firmy Property Mall uvedl, že studie vychází z požadavků a potřeb města i občanů. „Je nezávazná, ale relevantní a považujeme ji za začátek diskuse, jak na náměstí zajistit pohodlné bydlení a prostory pro městskou knihovnu i podnikání. Jsme si vědomi toho, že napravit škody z minulosti můžeme jedině společně s městem. Diskuse v následujících měsících s veřejností přinese určitě další podněty, jež do ní budou zahrnuty,“ upřesnil Šritr.

Vzácná shoda mezi zastupiteli

Ačkoli to není v Mělníku zvykem, na nové podobě dolního náměstí se shodlo téměř celé zastupitelstvo. „Podporuji další kroky, které budou následovat. Všechny mělnické strany měly ve svém volebním programu předělání dolního náměstí. Rád bych, abychom dali dynamiku celému procesu a udělali maximum pro to, abychom se konečně posunuli dál,“ řekl například Ivan Nový za opoziční Mělničany.