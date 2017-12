Náměstí s Žižkovou ulicí spojí zřejmě Pivovarská

Kralupy – Kralupané se po letech marných nadějí dočkají nového náměstí. Se zahájením stavby se počítá už na jaře příštího roku, kdy začnou práce na úpravě ulice, která propojí stávající Palackého náměstí se Žižkovou ulicí v centru města. Pravděpodobně dostane název Pivovarská.

Podle vedoucí odboru realizace investic kralupské radnice Marcely Horčičkové záměr zahrnuje i navazující prostory kolem objektu sladovny na severní a západní straně ulice, kde mají být stávající živičné a betonové povrchy nahrazeny žulovou dlažbou.

„Na západní straně dojde k umístění kašny, počítáme také s instalací laviček, odpadkových košů a stojanů na kola. Na řadu přijde i nové veřejné osvětlení, odvodnění nových komunikací a umístění vzrostlé zeleně,“ vysvětlila Horčičková a připomněla, že akce bude rozdělena do dvou etap.



„V etapě A půjde o povrchy chodníků a komunikací v Jodlově ulici nebo o novou zeď u stávající trafostanice. Zahrnuje i bourací práce v prostoru nové ulice. V etapě B pak dojde k uskutečnění ostatních částí díla,“ dodala Marcela Horčičková. Náklady na projekt nazvaný Řešení zpevněných ploch v centru města přesahují dvaadvacet milionů korun.





Palackého náměstí se na velkou proměnu připravuje už od léta, kdy probíhala například demolice někdejší pivovarské kvasírny. Zmizely i její nevzhledné chátrající přístavby.

Z původního pivovaru zbyla budova, o jejímž dalším osudu jednali kralupští zastupitelé na svém posledním zasedání. Se závěrem, že by prostory měly sloužit kulturním účelům.



V návrhu obnovy se uvažuje o tom, že by tam bylo přemístěno městské muzeum, knihovna a základní umělecká škola. Část by měla sloužit i komerčnímu využití.



Nebude to zrovna levná záležitost a předpokládá se, že městskou pokladnu investice zatíží nejméně na dvě volební období.



Za střed města bylo v Kralupech nad Vltavou považováno Palackého náměstí, jehož tvář poznamenalo bombardování v roce 1945 a posléze i postupné necitlivé přestavby budov, na nichž mají svůj podíl někdejší samosprávy včetně těch polistopadových. Příčinou byl především nedostatek peněz.

Stávajícím zastupitelům vnesly do představ o příští podobě centra města jasno architektonické studie, do nichž mohla přispět rovněž široká laická veřejnost. Bylo svoláno několik veřejných setkání, a občané tak měli možnost se k záměru proměny vyjádřit. Ta je na první pohled patrná. Občanům i návštěvníkům města mimo jiné slouží nová budova radnice na místě někdejšího obchodního domu Máj. Konečně tak mají možnost si vyřídit veškeré úřední úkony a získat kompletní informace pod jednou střechou.