Město Mělník by chtělo více využít potenciálu náplavky co do pořádání letních kulturních akcí. Podle místostarosty Petra Volfa se nyní dává dohromady plán, který by bylo město schopné realizovat. Záleží i, zda se najde osoba, která by projekt utáhla po manažerské a dramaturgické stránce. Pokud se toto podaří, mělo by se začít jednat s Českými přístavy o pronájmu pozemků.

Náplavka před vinařstvím Bettiny Lobkowitz se v červenci 2020 zaplnila desítkami lidí, kteří čekali na připlouvající loď Tajemství, jež byla úvodem do projektu Imaginárium bratří Formanů. | Foto: Marta Dušková

Návštěvníci by se pak mimo Divadla bratří Formanů, které letos sklidilo velký úspěch, mohli dočkat i dalšího programu. „Proběhl by zase nějaký street food festival. Zároveň by se to dalo využít pro další koncerty, letní kino na kolečkách a, kdyby to šlo, tak bychom tam byli schopni rozšířit i zónu Vinobraní,“ přiblížil místostarosta s tím, že samotný roční provoz kulturních akcí na náplavce by vyšel odhadovaně na zhruba milion nebo milion a půl korun ročně.