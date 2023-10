Debatu o náplavce provázela na sociální sítí řada komentářů, chápajících i kritických. „Soukromý pozemek je soukromý, jeho majitel si s ním může dělat, co chce, a ostatní to musí respektovat," komentovala situaci Veronika Kovářová. Ostře se ozval další z diskutujících Pavel Novák: „Pokud se majitel přístavu rozhodl šikanovat Mělničáky, tak by se Mělničáci neměli bát šikanovat přístav.“

Hodně lidí se ale zaměřilo spíš na příčinu omezení, která jim nebyla jasná. „Ráda bych slyšela názory obou stran, mně to připadá, že se nedohodly," psala Vlasta Tuturilová. A další komentující Libor Havlák odkázal občany rovnou na vedení města: „Ptejte se zastupitelů, co se děje.“

Základem je komunikace. Na tom se sice shoduje jak mělnická radnice, tak firma České přístavy, zatím se jim ale nepodařilo navázat takovou spolupráci, která by vyhovovala oběma. Už krátce po loňských zářijových volbách se uskutečnila schůzka mezi těmito subjekty, avšak bez výsledku.

Podle zjištění Deníku by se ale mohlo blýskat na lepší časy. „S firmou České přístavy jsme v kontaktu. Hledáme cestu, jak spolupracovat. První dost důležitou věcí je vědět, jaké mají České přístavy vize, a také s nimi komunikovat, co plánujeme my," poznamenal mělnický radní Jindřich Špergl (nez. TOP 09), podle kterého reakce na internetu vyvolávají nepřiměřenou averzi.

Podobně to vidí i ředitelka firmy Lucie Petržílková: „Jsme stále nakloněni spolupráci, i když na nás teď není vrháno dobré světlo. Doposud nás mnozí využívali jako politický nástroj, tomu už nechceme znovu čelit. Jsem ráda, že se naše komunikace s městem dala znovu do pohybu a vše je na dobré cestě.“