Dobrovolníci uklidí Česko, Mělnicko nevynechají

Mělnicko – Desetitisíce dobrovolníků vyrazí už dnes ven v rukavicích a s pytli na odpad. Potkat je bude možné v ulicích měst a vesnic, podél silnic i polních cestiček, v lesích, u rybníků, potůčků, na loukách a všude, kde jich bude třeba. A že takových míst bohužel není málo. Začíná totiž akce Ukliďme Česko, ke které se přidá i Mělnicko.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Soňa Ličková

Slunečná jarní vycházka do přírody nyní odhaluje i řadu nepěkných pohledů. Lesní cesty, potoky i okolí rybníků lemují PET lahve, střepy, obaly, igelitové pytle, v lesích lze narazit na černé skládky a další nejrůznější doklady bezohlednosti a nevychovanosti některých lidí. I Mělnicko má mnoho znečištěných míst a místní s tím chtějí něco udělat.

V Olovnici začnou s úklidem už v devět hodin ráno. Hlavním organizátorem je obec, která je v tomto projektu zapojena letos už potřetí. Úklid povede starosta Zdeněk Kinter, podle kterého toto čištění lidé v obci vnímají jako společenskou událost. „Je to skvělý způsob jak se seznámit s novými sousedy,“ řekl starosta.





Podle aktuální mapy na portálu Ukliďme Česko se v Olovnici zaregistrovalo na pět desítek dobrovolníků. „Jsou to především místní lidé ve věku od 5 do 80 let. Pracovat budeme v lokalitách kolem vlakového nádraží a u fotbalového hřiště. Na závěr připravila obec občerstvení včetně opékání buřtů u místní restaurace U nás,“ dodal Kinter.

Ve stejný čas začnou s úklidem i v Kozomíně. Se starostou Petrem Koukolíčkem se bude uklízet pod heslem „V čistotě se žije lépe“. „Věnovat se budeme především dětskému hřišti a jeho blízkému okolí. Nedílnou součástí akce je vybudování zázemí pro místní děti, sdružující se ve skupině pod názvem Kozomínská kůzlata,“ uvedl Koukolíček a dodal, že skupina v současné době využívá ke svým kreativním aktivitám místnost na místním obecním úřadě. Nová klubovna vznikne díky rodičům ze staré stavební buňky.



O potok Černávka se postarají místní rybáři, kteří spolu s dobrovolníky vyčistí jeho koryto a vysadí na březích zelený solitér, který nahradí túje. Ty v zimním období zničila sůl z blízké komunikace. I snaha zdejších dobrovolníků bude po práci odměněna. Starosta dodal, že bude připraveno občerstvení a společné posezení s kytarou.

Při úklidu Mělnicka nebudou chybět ani sportovci. Fotbalisté z Pšovky se sejdou již v 8 hodin. Organizátorem velkého úklidu Vehlovického lesa v okolí bývalého areálu LIAZ je Karel Vlasák, trenér malých fotbalistů, který zapojil do ekologicko-společenského projektu i své malé svěřence s jejich rodiči. „Podle mých skromných odhadů by se mohlo zapojit dvacet kluků a minimálně deset rodičů,“ vysvětlil Vlasák a dodal, že motivací proč se zapojil do projektu Ukliďme Česko, bylo ukázat, že i sportovci mohou pomoci svým fyzickým přičiněním ke zvelebení svého okolí.



Dnes však nebude uklízet jen Mělnicko. Zapojí se prakticky každý okres ve Středočeském kraji. Například na Nymbursku se bude uklízet v Poděbradech, Kostomlatech nad Labem nebo ve Staré Lysé. Na Mladoboleslavsku dnes a zítra uklízí třeba Brodce nebo Kochánky.

Zřejmě největší akce v kraji a rovněž jedna z největších v republice se pak bude týkat oblasti podél řeky Sázavy. Tradiční jarní úklid jedné z nejnavštěvovanějších českých řek se uskuteční již potřinácté. Loni při něm do tří tisícovek dobrovolníků chyběly jen dvě stovky a ulevit řece i jejímu okolí se podařilo od téměř 39 tun všemožného neřádu.

7. 4. | 9:00 | OLOVNICE

Dobrovolníci mají sraz před obecním úřadem, mají mít s sebou pracovní rukavice a pevnou obuv. Po práci následuje opékání špekáčků.



7. 4. | 9:00 | DOLNÍ BEŘKOVICE, VLÍNĚVES A PODVLČÍ

Cílem dopolední akce je, aby dospělí společně s dětmi při procházce vyčistili oblíbená místa v okolí obcí. Sraz je před restaurací Na Knížecí.



7. 4. | 9:00 | KOZOMÍN

Úklid v centru vesnice, dětské hřiště, sportovní hřiště, rekonstrukce budky na hřišti pro Kozomínská kůzlata. Rybáři budou vysazovat zeleň u rybníka. Nářadí s sebou. Odpoledne a večer následuje posezení s kytarou.



7. 4. | 8:00 | LEDČICE

Úklid vesnice, sraz před obecním úřadem, s sebou mají mít dobrovolníci pracovní rukavice a boty do terénu. Po akci občerstvení v Ledčické stodole.



21. 4. | 9:00 | DEN ZEMĚ

Každoroční úklid v okolí naší obce při příležitosti Dne Země. Rukavice a pytle na odpadky obdrží dobrovolníci na místě. Sraz je u kostela. Do 13.00 hodin.

MARTA DOLEŽALOVÁ