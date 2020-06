Do běžného provozu se po koronavirové krizi vrátily i nemocnice na Mělnicku. Také tam ovšem nadále platí bezpečnostní opatření, zejména pro návštěvníky, kteří míří za pacienty.

Nemocnice Mělník | Foto: Deník / Martin Vávra

Jak potvrdil lékařský ředitel Nemocnice Mělník Radek Havlas, zařízení nemá s dodržováním zavedených opatření žádné problémy. „Výjimkou jsou návštěvy na odděleních nemocnice, kde veřejnost požaduje stále intenzivněji přechod k běžnému režimu,“ připomněl ředitel s tím, že uvnitř budovy musí lidé nosit roušky, pro venkovní prostory to ale neplatí. Dalším omezením je měření teploty a vyplnění dotazníku přímo v ambulancích, což by ale mělo zabrat jen pár minut. Pacienti by měli také v čekárnách stále dodržovat odstupy podle instrukcí personálu.