Názor na legalizaci marihuany dělí veřejnost i odborníky

Mělnicko /ANKETA/ – Povolit či nepovolit marihuanu pro takzvané rekreační „hulení“? V rámci něj by její uživatelé mohli mít kupříkladu legální možnost pěstovat marihuanu pro svoji osobní potřebu. Otázka legalizace marihuany rozděluje českou veřejnost.

Pro povolení rekreačního užívání marihuany je podle dotazníku Deníku těsná většina dvaapadesáti procent.

Za to na Mělnicku se spíše přiklánějí k názoru, že je lepší nechat marihuanu jako nelegální drogu. Sedm z deseti dotázaných respondentů z celého regionu nesouhlasí, aby se v Česku povolilo rekreační užívání marihuany.

Většina se ovšem shoduje na tom, že by marihuanu povolila pro lékařské účely. Ale naopak nesouhlasí s tím, aby se prodávala v lékárnách pro rekreační účely užívání. „Podle mě jsou třeba mnohem horší cigarety, které jsou ovšem povolené. Je prokázáno, že marihuana má při správné aplikaci i léčivé účinky, což se o nikotinu říct rozhodně nedá,“ říká Barbora Tesnerová z Libiše.

Ani někteří odborníci ale nejsou pro plošné povolení rekreačního užívání marihuany. „V této otázce záleží především na specifikaci pro koho. Pokud to bude bezbřehé povolení, pak si ji budou pěstovat především toxikomani, kteří ji budou dále prodávat. V případě, že se jedná například o pacienty s roztroušenou sklerózou a podobně nemocné lidi, pak je odpověď ano, měli by tu možnost mít. Marihuana je sice nevyléčí, ale přináší jim výraznou úlevu. Pro ně by měla být marihuana dostupná také v lékárnách na předpis lékaře,“ vysvětlil Petr Riesel z poradny pro ochranu před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Podle názoru většiny by ovšem marihuana měla být zatížena spotřební daní stejně jako je to u alkoholu nebo cigaret. „Marihuana prodávaná pro rekreační účely by daní být zatížena určitě měla. V případě marihuany prodávané coby lék bych ji naopak od daně osvobodila nebo zařadila do nejnižší skupiny,“ vysvětluje Barbora Tesnerová. S tím souhlasí i kralupský zastupitel Tomáš Pekárek. „Možnost uvalení spotřební daně je určitě jedním z faktorů, proč o změně legislativy některé státy uvažují a jiné se již k tomuto kroku odhodlaly,“ uvádí.

Spotřební daň by uvalil na marihuanu i místostarosta Mělníka Petr Volf. „Je to návyková látka stejně jako alkohol a tabák. Léčba závislostí je vždy drahá a často padá na stát. Ať má více peněz na kvalitní preventivní programy,“ potvrzuje Volf.

Na drogy se česká policie zaměřuje od roku 2006, kdy nakoupila testovací sady.

Stopy po marihuaně zůstanou v těle i několik týdnů. Na rozdíl od alkoholu, který otupuje pozornost, mají některé drogy spíše povzbudivý účinek. To je zrádné, protože řidiče to nutí k agresivní jízdě. „V tom se hodně liší konopí od ostatních drog. Test ho odhalí i řádově týdny po požití, zatímco stopy po ostatních drogách v něm zůstanou maximálně tři dny. Člověk však samozřejmě pod vlivem marihuany nezůstává déle než 12 hodin,“ říká lékař a odborník na drogy z Drop In Ivan Douda.

Souhlasíte, aby se v Česku povolilo rekreační užívání marihuany?

Petr Limprecht

Preventista městské policie, Mělník

S legalizací marihuany pro rekreační užívání nesouhlasím. A to v žádném věku. Podle mého názoru je každá závislost v životě jistou komplikací a to marihuanu nevyjímaje.



Tomáš Pekárek

Zastupitel, Kralupy

Ze zcela lidského hlediska bych se asi přiklonil k nějaké větší formě tolerance. Příklady můžeme brát ze zemí, kde se marihuana pro "rekreační účely" již legalizovala a poučit se tak z porodních bolestí, kterými si ten proces již prošel jinde.



Barbora Tesnerová

Mateřská dovolená, Libiš

Myslím, že když si někdo dá někde v soukromí jednou za čas jointa, aby si trochu ulevil či se pobavil, ničemu a nikomu to neuškodí. Ale nesmí se z toho stát masová záležitost, jakou jsou dnes například cigarety. Osobně nevidím mezi cigaretami plnými nikotinu a marihuanou až takový rozdíl.



Petr Volf

Místostarosta, Mělník

Ano. Řada studií ze zemí, kde je marihuana legální (Kanada, některé státy USA, Holandsko…) neprokázala katastrofický scénář radikálního zvýšení kriminality nebo uživatelů drog. Mimoto její užívání je i přes zákaz natolik rozšířené, že vymahatelnost práva značně pokulhává.