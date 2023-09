Podle původních zpráv se Karel IV., jedoucí v sobotním odpoledním průvodu na koni centrem města mezi asi dvacetitisícovým davem, ztratil. Martin Beníšek z divadelního spolku Nové divadlo Mělník, který roli Otce vlasti při slavnostech vína ztvárňuje už dvanáct let, ale podle svých slov neměl šanci v cíli průvodu z koně slézt. Zvíře podle něho nebylo ve své kůži.

„Vodiči se nepodařilo ho přimět, aby zastavil. Kůň byl neklidný a točil se," popsal nepříjemnou situaci Beníšek s tím, že když objeli ještě jednou náměstí, aby se zvíře uklidnilo, nastal další problém.

Kuriózní pátrání: Na Mělnickém vinobraní se ztratil Karel IV. Hledala ho policie

„Na konci náměstí, kde jsme měli dokončit obrátku zpět k pódiu, mi vodič oznámil, že se tam nemůže dostat, protože mu nikdo nerozehnal dav, a že pojede z náměstí pryč. Panika ve mě rostla, protože jsem věděl, že se plánovaná scénka hroutí a vítání krále bez krále nemůže dopadnout dobře," poznamenal herec.

„Policisté mi klestili cestu davem cestu a vrátil jsem se na náměstí pěšky. Na kraji náměstí jsem zaslechl, že scénka je i beze mě mými akčními kolegy nějak odehrávána. Po příchodu k jevišti jsme si předali pár rychlých informací, jak se ještě můžu zapojit, a scénku jsme následně dovedli k úspěšnému konci," dodal závěrem Martin Beníšek, který i při všech strastech dokázal zachovat důstojnost ztvárňované postavy.

Obavy panují každý rok

Koně se na historický průvod na vinobraní najímají z různých míst. „Půjčujeme si je, kde se dá. Naštěstí s nimi nikdy nebyl problém, ale každoročně trneme," přiznala vedoucí odboru školství a kultury Zuzana Syrová.

V minulosti dodával do průvodu až šestnáct koní i Vladimír Mestenhauser z JK Mělník, který má s výcvikem koní bohaté zkušenosti. „Vždycky jsem se bál, aby nenastal problém. U dvou třetin zvířat víte, že to zvládnou v pohodě, ale u některých si jisti nejste," řekl Deníku a podotkl, že i když šlo o dobrý finanční příjem, nakonec si oddechl, když už se jeho koně do průvodu nezapojili.

„Situaci, jaká je na vinobraní, nelze nasimulovat. Zabýváme se výcvikem koní, některé z nich jsme půjčovali i filmařům. Koně jsou zvyklí na oheň i petardy, ale nikdy nevíte. Není žádná záruka, že se kůň nedostane do stavu paniky, byť má sebelepší výcvik,“ dodal dlouholetý chovatel koní, podle kterého se naštěstí na slavnostech nikdy nic vážného nestalo. „Jen si jednou na mělnickém vinobraní sedl kůň na kapotu auta," vzpomínal Mestenhauser.

Policejní koně na slavnostech

V průvodu se letos objevili i dva policejní koně, kteří mají speciální výcvik. „U policejních koní se nestává, že by se splašili, ale samozřejmě jsou to zvířata - a zhruba jednou za rok míváme od kolegů hlášeno, že zaznamenali u zvířete neklid. Kůň má své strachy, začne se třeba točit. Jde pak především o to, aby jezdec dokázal zvíře udržet a zmanipulovat tak, aby se nikomu nic nestalo," řekl Deníku policejní mluvčí Jan Daněk.