U klientů, kteří jsou v substituční léčbě K-centra, je situace jiná. Horší to je u uživatelů například pervitinu, protože stoupá jeho cena. Řekl to Martin Holeček, ředitel sekce sociálních služeb Prostoru plus, která působí v několika okresech Středočeského kraje. „Důvodem je zavření státních hranic a tím horší dostupnost léků, ze kterých se tato droga vyrábí,“ uvedl.

Bez zajímavosti není ani to, že na Mělníku v době koronaviru ve veřejném prostoru viditelně ubylo volně pohozených injekčních stříkaček i jehel. Potvrdil ředitel Městské policie Mělník Ladislav Hošmánek.

Časovaná bomba?

Problematika je ale mnohem složitější. Mezi odborníky jsou totiž obavy, aby se drogově závislí nesnažili místo „své“ drogy sehnat tvrdší látky. Ty by je ale mohly stát život. Faktem ale zůstává, že problém se naplno v regionu zatím neprojevil. „Myslím, že to teprve přijde. V této chvíli, když to s nimi diskutujeme, tak se zdá, že zatím nedostatek materiálu není. Zaznamenáváme i takové případy, kdy se dokonce ceny šplhají výš, než to bylo před nouzovým stavem. Je zde určitý předpoklad toho, že s uzavřením hranic a omezením dovozu prekurzorů pro výrobu zejména pervitinu z Polska, tak ta cena asi půjde nahoru. Samozřejmě záleží také na tom, jak dlouho bude tento stav trvat, “ řekl Ondřej Šulc, vedoucí programu Streetworker z Centra terénních programů Středočeského kraje Semiramis.

Třebaže se v odborných kruzích vedly debaty, zda současný výjimečný stav nekomplikuje dosáhnutí na pomoc drogově závislým, podle zkušeností odborníků takový problém nepanuje. „U nás se nic moc nezměnilo. Služby stále poskytujeme. Do terénu jezdíme stále Neratovice a Mělník jednou týdně, do Kralup dvakrát týdně,“ uvedl Ondřej Šulc.

Zabránit šíření infekčních chorob

V současné době jsou služby omezeny na minimální servis. Primárně se věnují distribuci čistého injekčního materiálu injekčním uživatelům drog a snaží se, aby drogově závislí měli dostatek sterilních pomůcek k aplikaci a nedocházelo ještě ke všemu v této době k nějakému sdílení a tím se zabránilo šíření infekčních chorob. „Toto je hlavní činnost, kterou se snažíme udržet,“ podotkl Šulc.

Omezení se netýká ani substitučních látek. „K informacím o stavu substituční léčby se v současné době dostáváme jen zprostředkovaně skrze klienty. Ale nezaznamenali jsme žádné problémy,“ řekl.

Klienty poučují i co se týká současné situace kolem koronaviru, tedy i opatření a nařízení vlády. „Sdělujeme jim, jak by se měli chovat k sobě i svému okolí. Mnoho klientů má velmi limitovaný přístup k informacím. Dodržujeme stanovená pravidla a snažíme se o to, abychom nebyli s klienty v úzkém kontaktu, z hlediska bezpečnosti a současné situace. Rozdáváme jim roušky, ty nám částečně poskytli spolky a dobrovolníci a částečně i roušky, které nám dodal Středočeský kraj. Je to vícezdrojové, “ dodal Ondřej Šulc.