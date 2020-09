Například Mělník bude muset nechat zhotovit vstup do historického podzemí až v příštím roce. Do výběrového řízení se totiž nepřihlásila žádná společnost. „Zjistili jsme, že firmy jsou kapacitně absolutně vytížené,“ řekl o příčině místostarosta Milan Schweigstill a dodal, že zakázku zkusí město vypsat znovu. „Bude tam termín až na příští rok. Předpokládáme, že ten už by mohla nějaká firma vzít. Případně se akce bude muset naplánovat hodně dopředu,“ vysvětlil místostarosta.

Dalších mělnických zakázek se podle Schweigstilla zatím současná situace nedotkla. „Finančně by se to ovšem mohlo do budoucna promítnout tak, že pokud by bylo k dispozici málo firem, začaly by více nasazovat ceny,“ poznamenal.

Zatím podle místostarosty čelí Mělník spíše organizačním komplikacím než finančním.

Zaměstnanci v karanténě

Potvrdil to i mluvčí radnice v Kralupech nad Vltavou Aleš Levý. Koronavirus podle něho zkomplikoval dostavbu mostku v Přemyslově ulici. „Zdržela se kvůli tomu, že firma měla partu zaměstnanců, kteří skončili v karanténě,“ uvedl Levý s tím, že radní města schválili prodloužení termínu dokončení zakázky.

„Technicky taková situace řešení má. Snažili jsme se vyjít vstříc i firmě, které se to týkalo, protože doba je prostě taková,“ poznamenal Levý, podle kterého by všechny akce, naplánované na letošní rok, měly být hotové do konce září. „Žádný zásadní záměr už se pak do konce tohoto roku uskutečňovat nebude,“ potvrzuje Aleš Levý. Kralupy nad Vltavou měly v tomto ohledu štěstí, neboť většina investičních akcí byla naplánovaná na první pololetí.

Podobné štěstí měly také Neratovice, kde se problémy s kapacitami ve stavebních firmách na velkých akcích nijak nepodepsaly. „Začali jsme realizovat přístavbu druhé základní školy, u níž máme vše nasmlouvané. Nevidím komplikace ani u malých akcí,“ řekl neratovický starosta Roman Kroužecký, podle kterého se v pracích na zakázkách ve městě zpravidla střídá několik firem. „Máme rozpracovaných pár akcí, jako je například rekonstrukce náměstí v Lobkovicích kolem kostela. Tam je dlouhodobě nasmlouvaná firma a termín drží,“ dodal Kroužecký.