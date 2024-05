Ve Středočeském kraji došlo podle dostupných dat od loňského října do letošního března ke srážce se zvěří na každých 5,2 kilometru. Vychází to z porovnání počtu střetů s délkou silniční sítě. Na Mělnicku, kterým prochází 616 kilometrů silnic, dochází ke srážce se zvěří v průměru na každém 2,9 kilometru.

Následkem 216 střetů v regionu za šest měsíců byly škody za více než osm a půl milionu korun. Nejvyšší riziko v kraji je právě na Mělnicku. Podobně je na tom ještě Benešovsko s nejvyšším počtem 553 srážek se zvěří a rizikem na každém 3,4 kilometru. Naopak nejlépe vychází Kladensko s 9,7 kilometru.

Aktuální čísla ukazují, že počet srážek se zvěří v Česku zůstává stále na značně vysoké úrovni. Od loňského podzimu do letošního jara šlo o více než deset tisíc případů se škodami 397 milionů korun. Data pocházejí ze SRNA indexu (SRažení a NAbourání), která zpracovává Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu.

Pojišťovna, u níž mají auta pojištěna přes dva miliony řidičů, se den co den zabývá nejméně dvaceti případy střetů se zvěří. Tyto pojistné události se řeší z připojištění střetu se zvěří nebo z havarijního pojištění.

Náklady na opravy vozidel přitom stále rostou s tím, jak stoupají ceny náhradních dílů i materiálů a práce v autoservisech. „Škody se nezřídka pohybují v desítkách tisíc korun, výjimkou nejsou ale ani stovky tisíc korun. Týká se to především vozidel kategorie SUV, která se při vysoké rychlosti střetnou s těžkým zvířetem – nejčastěji divočákem,“ vysvětluje Patrik Nauš, manažer likvidace pojistných událostí motorových vozidel.

Pod koly osobních i nákladních aut končí nejčastěji srny, až v 80 procentech případů. Zhruba desetina srážek je s prasetem divokým a na ostatních bouračkách se podílejí další druhy zvířat, mezi lesy například daňkové, v nížinách spíše zajíci. „V zimě došlo u Mnichova Hradiště ke srážce s vlkem, což je u nás ojedinělá událost,“ říká Michal Bíl Centra dopravního výzkumu.

Co dělat po střetu se srnou

Zapněte výstražná světla, a pokud to dovolí situace, ihned postavte na silnici varovný trojúhelník. Řádné označení místa dopravní nehody považují dopravní policisté z hlediska bezpečnosti za základ.

Došlo-li ke zranění posádky, volejte záchrannou službu na lince 155. Jakmile to půjde, kontaktujte Policii ČR na lince 158. Ta vyrozumí správce příslušné honitby, který přijede a o zvěř se postará. Je-li to možné, stoupněte si (se všemi, kdo jeli v autě) za svodidla či co nejdéle od vozovky.

Kontaktujte asistenční linku pojišťovny. Informaci o telefonních číslech najdete na tzv. zelené kartě. Případně využijte Linku pomoci řidičům – 1224.

Když tomu nebude nic bránit, následky srážky pro pojišťovnu vyfoťte nebo pořiďte video. Pojišťovna zařídí rovněž odtah nepojízdného vozidla.

Zdroj: Generali Česká pojišťovna